«Колье от Cartier»: белоруска показала кабачки, которые можно носить на шее

«Колье от Cartier»: белоруска показала кабачки, которые можно носить на шее3
- 22.08.2024, 16:05
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Белоруска опубликовала в TikTok ролик, где показала необычные кабачки, которые можно повесить на шею. Комментаторы подсказали, что за сорт, пишет telegraf.news.
«Сын купил черта какого-то. Смотри, как уши какие или гадюки. Непонятно, что купил», — пожаловалась женщина в ролике.
И надела на шею. «Посмотри-ка, как красиво», — сказала она.
@alina.chesnokovaa Какой сорт кабачков ? #кабачки #червяки ♬ оригинальный звук - Алина Николаевна
«Срочно нужен сорт», — попросила в комментариях пользовательница TikTok.
«Сорт называется гуси-лебеди, я не рискнула их сажать», — ответили ей. Другая комментаторша поспорила, что это именно такой сорт: «Гуси-лебеди меньшего размера, корявые, бородавчатые. И в середине семечки. Это два совершенно разных сорта».
Пользовательница рассказала, что сорт называется тромбон: «Итальянские семена. [Кабачки] очень вкусные, хорошо хранятся, в Минске есть семена». Другая подсказала, что есть также тыква сорта тромбон.
«Это для шейного отдела, массажер», — подсказал способ применения таких кабачков юзер TikTok. Еще одна комментаторша предложила использовать такие кабачки как дорожную подушку.
«На вкус что-то между огурцом и кабачком, хорош тем, что семечек мало!» — рассказал другой пользователь.
«Колье от Cartier», — пошутил третий.