Могут ли таможенники требовать на границе открыть коробку с подарком

Могут ли таможенники требовать на границе открыть коробку с подарком2
- 22.08.2024, 16:32
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В Государственном таможенном комитете ответили.
Белорус вез подарки для друзей, но на границе его заставили вскрыть одну из коробок, а затем потребовали взвесить все его вещи.
Мужчина задал вопрос о законности таких действий, на что в Государственном таможенном комитете дали пояснение.
Представители ведомства подчеркнули, что требования таможенников являются законными.
«Для лиц, которым перемещаемые через границу товары принадлежат, обязанность по их взвешиванию, а также вскрытию упаковок товаров, подлежащих таможенному контролю, установлена Таможенным кодексом Евразийского экономического союза», — пояснили в ГТК.
Также в комитете отметили, что в некоторых случаях возможно использование рентгеновских установок, позволяющих идентифицировать товары без вскрытия упаковки.
«При возникновении каких-либо подозрений таможенник вправе потребовать вскрыть упаковку», — заключили в ведомстве.