закрыть
22 августа 2024, четверг, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Могут ли таможенники требовать на границе открыть коробку с подарком

2
  • 22.08.2024, 16:32
  • 1,710
Могут ли таможенники требовать на границе открыть коробку с подарком

В Государственном таможенном комитете ответили.

Белорус вез подарки для друзей, но на границе его заставили вскрыть одну из коробок, а затем потребовали взвесить все его вещи.

Мужчина задал вопрос о законности таких действий, на что в Государственном таможенном комитете дали пояснение.

Представители ведомства подчеркнули, что требования таможенников являются законными.

«Для лиц, которым перемещаемые через границу товары принадлежат, обязанность по их взвешиванию, а также вскрытию упаковок товаров, подлежащих таможенному контролю, установлена Таможенным кодексом Евразийского экономического союза», — пояснили в ГТК.

Также в комитете отметили, что в некоторых случаях возможно использование рентгеновских установок, позволяющих идентифицировать товары без вскрытия упаковки.

«При возникновении каких-либо подозрений таможенник вправе потребовать вскрыть упаковку», — заключили в ведомстве.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип