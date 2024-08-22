закрыть
22 августа 2024, четверг, 17:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне устроили «дружеский» огонь в Курской области

1
  • 22.08.2024, 16:41
  • 1,814
Россияне устроили «дружеский» огонь в Курской области

Уничтожили свою же БМП.

В бою за село Русская Конопелька Курской области РФ российская БМП-3 расстреляла российскую же БМП-2.

Видео опубликовал телеграм-канал «Карты и стрелочники».

На кадрах видно, как БМП-2 армии РФ стреляет по украинскому броневику. Потом выезжает на линию огня, а экипаж российской БМП-3 принимает ее за вражескую. В результате одна российская БМП уничтожила другую.

«Это следствие слабой координации и действий разных подразделений в одном столкновении. Ключевая слабость российской группировки в Курской области сейчас. Она соткана из довольно независимых отрядов и частей, которые вследствие типичного бардака ВС РФ не могут действовать как единое целое», - такой вывод делают эксперты ресурса.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип