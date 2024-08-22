Россияне устроили «дружеский» огонь в Курской области 1 22.08.2024, 16:41

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Уничтожили свою же БМП.

В бою за село Русская Конопелька Курской области РФ российская БМП-3 расстреляла российскую же БМП-2.

Видео опубликовал телеграм-канал «Карты и стрелочники».

На кадрах видно, как БМП-2 армии РФ стреляет по украинскому броневику. Потом выезжает на линию огня, а экипаж российской БМП-3 принимает ее за вражескую. В результате одна российская БМП уничтожила другую.

«Это следствие слабой координации и действий разных подразделений в одном столкновении. Ключевая слабость российской группировки в Курской области сейчас. Она соткана из довольно независимых отрядов и частей, которые вследствие типичного бардака ВС РФ не могут действовать как единое целое», - такой вывод делают эксперты ресурса.

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