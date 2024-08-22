Toyota готовит мощного соперника Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga 22.08.2024, 16:47

Роскошный кроссовер получит обвес и карбоновый декор.

Роскошный кроссовер Toyota Century SUV вскоре получит заряженную модификацию GRMN. Эту информацию подтвердил руководитель японского концерна Акио Тойода, сообщает сайт Motor1.

Прототип Toyota GRMN Century SUV показали в прошлом году и именно Акио Тойода сейчас владеет этим автомобилем. Впрочем, он хочет, чтобы спортивный кроссовер мог водить не только он.

По мнению Акио Тойода, спортивная модель должна быть доступна поклонникам Toyota как в Японии, так и за ее пределами. На данный момент стандартный кроссовер Toyota Century SUV продается только в Японии и Китае, однако географию модели планируют расширить.

Новая Toyota GRMN Century SUV разрабатывается специалистами спортивного подразделения Gazoo Racing. Прототип модели отличается обвесом, карбоновым декором и 22-дюймовыми дисками. Также он получил сдвижные задние двери, однако вряд ли они сохранятся в серийном авто.

Ожидается, что кроссовер Toyota GRMN Century SUV сохранит гибридную установку с 3,5-литровым V6 и электромотором, однако ее мощность могут увеличить и она превысит 400 сил. Кроме того, доработают ходовую и тормоза авто.

Цена Toyota Century SUV в заряженной версии превысит 200 000 долларов, ведь базовая модель стоит от $170 000. Конкурентами модели являются Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga.

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