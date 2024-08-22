Литва открыла первый парк контрмобильности на границе с Беларусью 22.08.2024, 17:00

Фото: Минобороны Литвы

Он включает в себя «зубы дракона», «испанские лошади» и другие элементы блокирования дорог.

На полигоне имени Жукаускаса в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, открылся первый парк контрмобильности, сообщает BNS. Этот парк оснащен разнообразными средствами для блокирования и препятствования движения, такими как «зубы дракона», противотанковые ежи, «испанские лошади» и другими элементами.

По информации издания, в одном таком парке содержится достаточно оборудования, чтобы перекрыть от шести до восьми потенциальных путей проникновения противника, в зависимости от ширины дороги и ее покрытия.

Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что использование таких технологий значительно усилит оборонный и сдерживающий потенциал страны, а также обеспечит безопасность границ с Беларусью и Россией.

Сообщается, что до 1 апреля 2025 года Литва намерена создать 27 подобных парков контрмобильности на ключевых участках вдоль границы с Беларусью и Калининградской областью России.

Кроме того, в рамках усиления мер противодействия, планируется углубление мелиоративных канав, создание аллей вдоль дорог, а также сохранение существующих лесных массивов на расстоянии до 20 километров от границы. В течение трех лет на эти меры и адаптацию инфраструктуры предполагается выделить около 17,5 миллионов евро.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com