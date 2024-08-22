Литва открыла первый парк контрмобильности на границе с Беларусью
- 22.08.2024, 17:00
Он включает в себя «зубы дракона», «испанские лошади» и другие элементы блокирования дорог.
На полигоне имени Жукаускаса в Пабраде, недалеко от границы с Беларусью, открылся первый парк контрмобильности, сообщает BNS. Этот парк оснащен разнообразными средствами для блокирования и препятствования движения, такими как «зубы дракона», противотанковые ежи, «испанские лошади» и другими элементами.
По информации издания, в одном таком парке содержится достаточно оборудования, чтобы перекрыть от шести до восьми потенциальных путей проникновения противника, в зависимости от ширины дороги и ее покрытия.
Министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас отметил, что использование таких технологий значительно усилит оборонный и сдерживающий потенциал страны, а также обеспечит безопасность границ с Беларусью и Россией.
Сообщается, что до 1 апреля 2025 года Литва намерена создать 27 подобных парков контрмобильности на ключевых участках вдоль границы с Беларусью и Калининградской областью России.
Кроме того, в рамках усиления мер противодействия, планируется углубление мелиоративных канав, создание аллей вдоль дорог, а также сохранение существующих лесных массивов на расстоянии до 20 километров от границы. В течение трех лет на эти меры и адаптацию инфраструктуры предполагается выделить около 17,5 миллионов евро.