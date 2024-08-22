закрыть
22 августа 2024, четверг, 17:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Новая реальность россиян

  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 22.08.2024, 17:07
Новая реальность россиян

«Спецоперационная» карта отрицательно уменьшается.

Сегодня гарант соизволил обратить внимание на обострившуюся в стране проблему, а именно — идущую по плану «спецоперацию». На совещании по обстановке в приграничных с Украиной регионах РФ впервые прозвучала новая формулировка — «зона обострения» — от первого вице-премьера Дениса Мантурова. Как оказалось, «добровольно эвакуировались» из предруинных территорий 115 тыс. человек. Такую цифру назвал Мантуров, который явно не сговаривался с главами регионов и не пытался у них списать, потому что у одного только врио главы Курской области Алексея Смирнова выехали 133 тыс. человек, а 19 тысяч остались.

При этом площадь потенциально уязвимой для БПЛА территории России увеличилась на 830 тыс. кв.м — беспилотники спокойно долетают до Мурманской области. Расстояние от военного аэродрома Оленья, куда вчера прилетел дрон, до границы с Украиной около 1800 км. «Спецоперационная» карта, как бы сказали Генштаб и Минобороны, отрицательно уменьшается — путинские пехотинцы пока не понимают, как на это реагировать: в Курске устанавливают железобетонные укрытия, а брянским железнодорожникам уже раздают бронежилеты и шлемы для защиты от осколочных ранений. Самим гражданам приграничных территорий пытаются заткнуть рты подачками: жители Курской области, покинувшие зону боевых действий, автоматически получат выплаты 15 тыс. рублей.

Еще Путин во время совещания поздравил всех граждан страны с Днем Государственного флага, которым теперь могут подтереться «счастливые» обладатели 15к от Кремля.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип