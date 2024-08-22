Новая реальность россиян
- Телеграм-канал «Русский декаданс»
- 22.08.2024, 17:07
«Спецоперационная» карта отрицательно уменьшается.
Сегодня гарант соизволил обратить внимание на обострившуюся в стране проблему, а именно — идущую по плану «спецоперацию». На совещании по обстановке в приграничных с Украиной регионах РФ впервые прозвучала новая формулировка — «зона обострения» — от первого вице-премьера Дениса Мантурова. Как оказалось, «добровольно эвакуировались» из предруинных территорий 115 тыс. человек. Такую цифру назвал Мантуров, который явно не сговаривался с главами регионов и не пытался у них списать, потому что у одного только врио главы Курской области Алексея Смирнова выехали 133 тыс. человек, а 19 тысяч остались.
При этом площадь потенциально уязвимой для БПЛА территории России увеличилась на 830 тыс. кв.м — беспилотники спокойно долетают до Мурманской области. Расстояние от военного аэродрома Оленья, куда вчера прилетел дрон, до границы с Украиной около 1800 км. «Спецоперационная» карта, как бы сказали Генштаб и Минобороны, отрицательно уменьшается — путинские пехотинцы пока не понимают, как на это реагировать: в Курске устанавливают железобетонные укрытия, а брянским железнодорожникам уже раздают бронежилеты и шлемы для защиты от осколочных ранений. Самим гражданам приграничных территорий пытаются заткнуть рты подачками: жители Курской области, покинувшие зону боевых действий, автоматически получат выплаты 15 тыс. рублей.
Еще Путин во время совещания поздравил всех граждан страны с Днем Государственного флага, которым теперь могут подтереться «счастливые» обладатели 15к от Кремля.
Телеграм-канал «Русский декаданс»