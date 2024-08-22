В Ростовской области РФ начали массово распродавать нефтебазы 22.08.2024, 17:16

После пожара в Пролетарске.

Владельцы нефтебаз в Ростовской области бросились избавляться от активов на фоне атак со стороны Украины. Количество объявлений о продаже таких объектов увеличилось после того, как беспилотники ударили по топливохранилищу в Пролетарске, обратила внимание RostovGazeta. Нефтебазу не могут потушить уже пятый день.

Одно из объявлений разместили во вторник, 20 августа. Собственник предлагает купить объект в Волгодонске за 30 млн рублей. Другая нефтебаза расположена в Азове и продается за 60 млн рублей. 18 июня украинские беспилотники долетели до хранилища завода «Азовпродукт». Пожар, охвативший резервуары с нефтепродуктами, тушили три дня на площади 3,2 тысячи м².

Еще одна база продается в Матвеевом Кургане. Владелец решил расстаться с ней, несмотря на то, что год назад провел «капитальный ремонт всего оборудования» и зданий. В числе бонусов он называет то, что объект имеет два пожарных резервуара и пожарный водоем. Стоимость — 45 млн рублей.

Также в области пытаются продать два нефтеперерабатывающих завода и нефтебазу, которая сейчас не работает. Цена в объявлениях не указана.

Пожар на топливохранилище в Пролетарске начался после атаки украинского беспилотника в ночь на 18 августа. Через несколько дней огонь распространился на площади 10 000 м². Горят 22 цистерны с дизельным топливом. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации.

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