Генерал-майор СБУ рассказал, какое решение Кремля играет на руку Украине 2 22.08.2024, 17:12

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Виктор Ягун

Россиянам это не понравится.

Россия приняла решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать мобилизованных.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в эфире телеканала «Эспрессо».

«В России приняли решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать приток новых мобилизованных. Во-первых, россияне не хотят объявлять открытую мобилизацию, которая продолжается на основе указа, подписанного Путиным ранее. Они набирают примерно 30-40 тысяч человек в месяц для обеспечения своих потребностей, закрывая определенные пробелы. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы накопить ударную силу, не говоря уже о создании стратегических резервов или прикрытии ситуации на Курщине, которая может развиваться и в других приграничных областях РФ», - подчеркнул Ягун.

По его словам, россияне считают, что нет смысла объявлять мобилизацию, если можно каждые полгода призывать по 300 тысяч срочников, и этого будет достаточно. Украине это на руку, поскольку там понимают, какие риски связаны со срочниками.

«Их гибель вызывает совсем другие эмоции, чем в случае с профессиональными военными. Кроме того, когда Путин пришел к власти, он обещал обеспечить высокую безопасность государства, не полагаясь на срочников. Он всегда лично вмешивался в вопросы, связанные со срочниками, и для него это было табу. Но в нынешней ситуации видим совсем другой подход», - отметил Ягун.

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