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Генерал-майор СБУ рассказал, какое решение Кремля играет на руку Украине

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  • 22.08.2024, 17:12
  • 4,786
Генерал-майор СБУ рассказал, какое решение Кремля играет на руку Украине
Виктор Ягун

Россиянам это не понравится.

Россия приняла решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать мобилизованных.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, директор Агентства по реформированию сектора безопасности Виктор Ягун в эфире телеканала «Эспрессо».

«В России приняли решение использовать срочников, поскольку это значительно дешевле, чем обеспечивать приток новых мобилизованных. Во-первых, россияне не хотят объявлять открытую мобилизацию, которая продолжается на основе указа, подписанного Путиным ранее. Они набирают примерно 30-40 тысяч человек в месяц для обеспечения своих потребностей, закрывая определенные пробелы. Однако этого явно недостаточно для того, чтобы накопить ударную силу, не говоря уже о создании стратегических резервов или прикрытии ситуации на Курщине, которая может развиваться и в других приграничных областях РФ», - подчеркнул Ягун.

По его словам, россияне считают, что нет смысла объявлять мобилизацию, если можно каждые полгода призывать по 300 тысяч срочников, и этого будет достаточно. Украине это на руку, поскольку там понимают, какие риски связаны со срочниками.

«Их гибель вызывает совсем другие эмоции, чем в случае с профессиональными военными. Кроме того, когда Путин пришел к власти, он обещал обеспечить высокую безопасность государства, не полагаясь на срочников. Он всегда лично вмешивался в вопросы, связанные со срочниками, и для него это было табу. Но в нынешней ситуации видим совсем другой подход», - отметил Ягун.

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