СМИ: Атакован российский порт «Кавказ» на Кубани 7 22.08.2024, 17:48

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Над портом поднимается дым.

По русскому порту «Кавказ» на Кубани, вероятно, был прилет. Местные сообщают, что над портом виднеется дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграм-канал «Крымский ветер».

Крымские Telegram-каналы пишут, что дым на Таманском полуострове поднимается из района порта «Кавказ».

Более того, по данным издания, в военных частях Севастополя включили тревогу, а Керченский мост перекрыли.

Это не первый прилет по данному порту.

Напомним, что в конце мая этого года Силы обороны Украины атаковали нефтяной терминал в районе порта «Кавказ» в Краснодарском крае РФ.

Тогда ударная группа группировки сил и средств Военно-морских сил ВС Украины поразила паромную переправу и нефтяной терминал порта.

Кроме того, атака на порт была и в прошлом месяце. Тогда в Краснодарском крае беспилотники атаковали паромное судно в порту «Кавказ».

В Генштабе отметили, что оккупанты использовали этот паром для перевозки железнодорожных вагонов, автотранспорта и контейнеров в военных целях.

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