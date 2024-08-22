Нацбанк признался, что опасается девальвации 1 22.08.2024, 17:29

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И скачка цен.

Если судить по статистике, то белорусский бизнес, как и население, в целом достаточно неплохо расплачиваются по долгам. Уровень просроченной задолженности для обоих категорий заемщиков является невысоким. Тем не менее, статистика Национального банка показала, что за июнь 2024 года проблемная задолженность юрлиц выросла на 63% со 127 млн руб на начало июня до 207 млн руб на начало июля.

Основной объем проблемных кредитов сконцентрирован в обрабатывающей промышленности. На 1 июля здесь он составил 101,8 млн из 206,9 млн общей проблемной задолженности белорусских юрлиц. За месяц показатель вырос более, чем вдвое — с 41,3 млн рублей до 101,8 млн рублей.

Кроме того, немного нарастили проблемную задолженность предприятия сельского хозяйства — с 32,3 млн рублей на 1 июня до 38,6 млн рублей на 1 июля. Другой крупный держатель проблемной задолженности, сфера торговли, напротив, плохие долги за июнь сократил с 34,6 млн до 32,3 млн рублей.

Также Нацбанк ранее заявлял об инфляционных и девальвационных рисках для белорусской экономики, которые связаны в том числе с тем, что население и бизнес активно набирают кредиты. Эксперты также видят в этом риски для нацвалюты.

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