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Кардиолог назвал семь лучших продуктов, которые помогут очистить артерии

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  • 22.08.2024, 17:40
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Кардиолог назвал семь лучших продуктов, которые помогут очистить артерии

Один из них — овсянка.

Поддержание здоровья артерий необходимо для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и обеспечения оптимальной работы сердца. Артерии отвечают за транспортировку богатой кислородом крови от сердца к остальным частям тела, поэтому важно не допускать образования на них бляшек и воспалений.

Как пишет УНИАН, диета играет ключевую роль в этом процессе. По словам кардиолога доктора Кристофера Ван Нгуена, определенные продукты могут улучшить здоровье артерий, уменьшая воспаление, снижая уровень холестерина и предотвращая образование артериальных бляшек. 

Лосось - чем полезен

Лосось - это источник омега-3 жирных кислот, которые необходимы для здоровья сердца. Доктор Ван Нгуен объясняет: «Омега-3 жирные кислоты в лососе помогают уменьшить воспаление и снизить уровень триглицеридов в крови, что снижает риск образования артериальных бляшек». Это делает лосось лучшим выбором для поддержания плавного кровотока и общего здоровья сердечно-сосудистой системы. Для оптимальной пользы он рекомендует употреблять стандартную порцию в 100 граммов вареного лосося 2-3 раза в неделю.

Семена подсолнечника - польза

Семена подсолнечника богаты витамином Е, мощным антиоксидантом, который защищает артерии от окислительного повреждения.

Грецкие орехи

Грецкие орехи - еще один отличный продукт для здоровья сердца, особенно из-за высокого содержания в них альфа-линоленовой кислоты (АЛК), растительной жирной кислоты омега-3. «АЛК в грецких орехах снижает уровень холестерина и уменьшает воспаление, способствуя здоровью артерий и снижая риск сердечных заболеваний», — отмечает доктор Ван Нгуен. Он советует включить 7 целых грецких орехов в ваш ежедневный рацион.

Цитрусовые

Апельсины, грейпфруты и лимоны богаты витамином С и флавоноидами, которые необходимы для поддержания эластичности кровеносных сосудов и предотвращения образования бляшек. Доктор рекомендует потреблять один цитрусовый фрукт среднего размера, например апельсин или грейпфрут, ежедневно.

Овсянка - польза для артерий

Овсянка - отличный источник растворимой клетчатки, особенно бета-глюкана, который играет решающую роль в снижении уровня холестерина. «Бета-глюкан в овсянке связывается с холестерином в пищеварительной системе и помогает выводить его из организма, сохраняя артерии чистыми», - объясняет доктор Ван Нгуен. Ежедневная порция в ½ стакана вареной овсянки — это полезный для сердца выбор, который может значительно снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Брокколи

Брокколи богата витаминами, минералами и антиоксидантами, которые полезны для здоровья артерий. Для достижения наилучших результатов доктор рекомендует регулярно употреблять 1 чашку вареной брокколи или 2 чашки сырой брокколи.

Цветная капуста

Подобно брокколи, цветная капуста богата антиоксидантами и питательными веществами, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы. Ван Нгуен рекомендует употреблять 1 чашку вареной цветной капусты или 1½–2 чашки сырой цветной капусты, чтобы сделать артерии чище и здоровее.

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