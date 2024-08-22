Жительница Солигорска выбросила с 9-го этажа чихуахуа

Жительница Солигорска выбросила с 9-го этажа чихуахуа2
- 22.08.2024, 18:05
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Сколько ей за это назначил суд.
В Солигорске огласили приговор местной жительнице, которая обвинялась в гибели собаки, сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Уголовное дело рассматривалось в присутствии сотрудников ОАО «Беларуськалий», где обвиняемая работает упаковщицей.
Как сообщил гособвинитель, в июле женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна своей квартиры на 9-м этаже многоквартирного дома собаку породы чихуахуа. Животное погибло.
Обвиняемая в судебном заседании вину признала полностью. Ее признали виновной в жестоком обращении с животным, повлекшем его гибель, совершенном из хулиганских побуждений. Ей назначили год исправительных работ с удержанием в доход государства 20% заработка.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.