Буданов подтвердил атаку беспилотниками на Москву 22.08.2024, 18:12

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Целили в центр радиотехнической разведки и аэропорт Остафьево.

Главное управление разведки Минобороны Украины 21 августа совершило несколько операций с применением беспилотников в России. Об этом в тот же день рассказал начальник военной разведки Кирилл Буданов в интервью The Warzone.

По его словам, ГУР атаковал центр радиотехнической разведки и аэропорт Остафьево под Москвой, а также авиабазу Миллерово в Ростовской области. Всего ГУР использовал для операций в тот день около 50 беспилотников, сообщил Буданов.

Он отметил, что ГУР еще проверяет данные о результатах этих операций.

Last night Ukrainian drones were recorded in an attack on Moscow. Russian authorities report 11 were allegedly shot down over Podolsk, app 20 miles south of the Russian capital. No further details on an damage etc pic.twitter.com/XyyuIz4sUo — raging545 (@raging545) August 21, 2024

Буданов уточнил, что центр радиотехнической разведки расположен в Подольском районе Подмосковья, около 8 км к югу от Остафьево.

Позднее Буданов добавил в комментарии изданию, что Остафьево было «ложной целью», россияне используют его для транспортной авиации. В то же время The Warzone отмечает, что аэропорт Остафьево выполняет некоторые функции и для российского минобороны, а в 2018 году там была построена пара массивных кольцевых антенных решеток, которые дают возможность «выполнять стратегические функции передачи сигналов и/или связи».

Сервис Fire Information for Resource Management System (FIRM) компании NASA не зафиксировал пожаров в Остафьево и Миллерово, добавило издание.

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