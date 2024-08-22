«Беларусбанк» вводит изменения по денежным переводам
- 22.08.2024, 18:19
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C 23 сентября.
«Беларусбанк» с 23 сентября отменит ограничения по некоторым переводам с карты на карту. Об этом сообщается на сайте финучреждения.
С этой даты будут сняты ограничения по максимальной сумме одной операции по переводам с карты на карту в устройствах дистанционного обслуживания. Речь в том числе про мобильный банкинг, интернет-банкинг, инфокиоск, банкомат.
Сейчас лимиты по таким переводам составляют 999 рублей 90 копеек (либо 500 долларов, 450 евро, 35 000 российских рублей).
Ограничения перестают действовать с 23 сентября при переводах на счета, к которым оформлены карточки как «Беларусбанка», так и других финучреждений.
«Минимальная сумма перевода при этом не изменяется, она составляет 2,6 рубля, 1 доллар, 1 евро, 100 российских рублей (в зависимости от валюты счета)», — уточняет «Беларусбанк».