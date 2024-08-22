До +26°С ожидается в Беларуси 23 августа 22.08.2024, 18:44

Преимущественно без осадков.

До плюс 26 градусов и в основном без осадков ожидается в Беларуси 23 августа. Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В пятницу ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь ночью местами по северо-востоку пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах сгустится слабый туман. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с, при грозах порывы усилятся до 14 м/с.

Температура воздуха ночью составит плюс 8-13 градусов, по востоку — до плюс 15 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 20-26 градусов.

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