Экспорт российской стали с начала войны рухнул на 60% 2 22.08.2024, 19:10

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До войны экспорт стали приносил в экономику РФ порядка $30 млрд валютной выручки.

Российские металлурги после начала войны с Украиной и западных санкций пережили обвальное падение поставок на экспорт.

По итогам первого полугодия 2024 года продажи за рубеж плоского и сортового стального проката, а также стальных труб оказались на 60% ниже, чем за тот же период довоенного 2021 года, подсчитали аналитики Центра экономического прогнозирования Газпромбанка.

Экспорт стальных полуфабрикатов за три года, по их оценкам, сжался на 25%.

До войны, по данным Федеральной таможенной службы, Россия отправляла на экспорт около 40 млн тонн стали ежегодно, что приносило в экономику порядка $30 млрд валютной выручки. Но после вторжения в Украину сталевары потеряли европейский рынок, куда отправляли пятую часть своего годового экспорта.

В марте 2022 года Евросоюз в рамках четвертого санкционного пакета запретил импорт стального проката из России, а также арматуры, сварных и бесшовных труб, а позднее ограничения на импорт чугуна и стали ввела Великобритания. Под персональные санкции попал мажоритарный владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. В июне 2022 года США ввели блокирующие санкции против «Северстали» и ее владельца миллиардера Алексея Мордашова, после чего компанию отключили от иностранного ПО, а на ее зарубежных счетах и складах были арестованы активы на $400 млн.

Лишившись доступа на премиальный европейский рынок, металлургические компании перенаправили экспортные потоки преимущественно в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, пишут аналитики ЦЭП.

Однако компенсировать все потери не удалось, и металлурги сокращают выплавку: в январе–июне 2024 года производство падало каждый месяц, писали «Ведомости» со ссылкой на данные «Корпорации Чермет». Выпуск стали снизился на 3%, до 36,7 млн тонн, чугуна — основного сырья для выплавки стали — на 5% до 25,8 млн тонн, готового проката — на 2,5% до 32 млн тонн, труб — на 2% до 6,3 млн тонн.

«Дальнейшая адаптация российских поставщиков на мировом рынке стали будет во многом зависеть от давления со стороны дешевого экспорта стали из Китая, который наращивает поставки на мировой рынок вследствие слабого внутреннего спроса», — пишет ЦЭП.

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