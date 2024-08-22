В Африке нашли второй по размерам в истории человечества алмаз 2 22.08.2024, 19:21

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иллюстративное фото

Драгоценный камень весит почти полкило.

Горнодобывающая компания Lucara Diamond объявила об обнаружении на месторождении «Карове» в Ботсване алмаз массой в 2492 карата (498,4 грамма). Найденный драгоценный камень, не получивший пока собственного имени, стал вторым по размеру среди всех когда-либо найденных людьми и самым большим среди существующих сейчас.

Больше него — 3106,75 карата или 621,35 грамма — был только знаменитый «Куллинан», найденный в 1905 году в Южной Африке. Но этот камень еще в начале XX века расколот более чем на сотню частей. Крупнейший из ограненных осколков «Куллинана» — бриллиант «Большая звезда Африки» — весит 530,2 карата и украшает хранящийся в британском Тауэре скипетр короля Эдуарда VII.

В компании Lucara Diamond о своих планах на находку ничего не сообщили. Найденный на том же месторождении в 2015 году алмаз весом более 1100 каратов получил название Lesedi La Rona («Наш свет») и был продан в 2017 году целиком и не ограненным за $53 млн. В 2019 году был найден еще один алмаз — Sewelô («Редкая находка»), он весил 1758 карат, однако, как сообщает Bloomberg, не считался камнем ювелирного качества. В 2020 году Lucara Diamond сообщала, что совместно с Louis Vuitton займется превращением Sewelô, отдельные участки которого подходят для ювелирных целей, в коллекцию бриллиантов.

Найти новый алмаз удалось с помощью специальной рентгеновской технологии Mega Diamond Recovery X-ray Transmission, позволяющей обнаруживать и извлекать в целом виде большие драгоценные камни. Компания установила ее в 2017 году для выявления и сохранения крупных, высокоценных алмазов.

В августе 2023 года в «Карове» нашли один из крупнейших в мире алмазов в 1080 карат, добыла его также Lucara. Минерал отнесли к категории IIа, которая признана высшей категорией качества алмазов по их чистоте, цвету и прозрачности. В мире доля таких алмазов составляет всего около 1–2%.

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