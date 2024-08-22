Буданов: На аэродроме Саваслейка уничтожены МиГ-31 и два Ил-76

Буданов: На аэродроме Саваслейка уничтожены МиГ-31 и два Ил-764
- 22.08.2024, 19:25
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Аэродром в Нижегородской области РФ был атакован 16 августа.
В результате удара украинских дронов 16 августа по аэродрому Саваслейка был уничтожен сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 и два транспортных самолета Ил-76, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом он сказал 31 августа в интервью The Warzone.
О том, что беспилотники ГУР 16 августа атаковали военный аэродром Саваслейка в Нижегородской области РФ, уничтожив российские самолеты, сообщал ряд украинских СМИ со ссылкой на источник в разведке.
Буданов подтвердил часть российских потерь. СМИ сообщали, что еще около пяти самолетов, вероятно МиГ-31, были повреждены, но в публикации The Warzone о них ничего не сказано.