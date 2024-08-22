Генассамблея ООН рассмотрит доклад о положении в области прав человека в Беларуси 7 22.08.2024, 19:32

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Доклад на рассмотрение внес Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Доклад «Положение в области прав человека в Беларуси» внес Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на рассмотрение 79-й сессии Генеральной ассамблеи организации, пишет «Позірк».

Его подготовила специальный докладчик по Беларуси Анаис Марен. Рассмотрение доклада планируется в октябре.

В документе отмечается, что взаимодействие Беларуси с органами и механизмами Организации Объединенных Наций по правам человека, «уровень которого никогда не был удовлетворительным, значительно ухудшилось за годы с момента начала кризиса в области прав человека, развернувшегося в контексте президентских выборов 2020 года».

Спецдокладчик приходит к выводу, что Беларусь «не поддерживает с соответствующими международными органами и механизмами эффективного и неизбирательного взаимодействия в связи с положением в области прав человека в стране». Марен подчеркивает «хроническое отсутствие взаимодействия по некоторым вопросам» и предлагает белорусскому правительству и другим заинтересованным сторонам рекомендации по улучшению ситуации.

3 июля Марен представила доклад о ситуации в Беларуси в рамках 56-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) ООН.

Мандат спецдокладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси учрежден в 2012 году и с тех пор ежегодно продлевается (последний раз — в апреле этого года). Француженка Анаис Марен занимает должность с ноября 2018 года и покинет ее с 1 ноября 2024 года.

Новый спецдокладчик по Беларуси будет утвержден в ходе 57-й сессии СПЧ (9 сентября — 11 октября). Свои кандидатуры выдвинули, в частности, представители Австрии, Латвии, Мавритании, России, Польши и Эстонии. Спецдокладчик работает на общественных началах.

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