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BMW впервые опередил Tesla по продажам электромобилей в Европе

  • 22.08.2024, 19:49
BMW впервые опередил Tesla по продажам электромобилей в Европе

Продажи в ЕС выросли примерно на треть в июле.

Немецкий концерн BMW AG впервые опередил американскую компанию Tesla по продаже электромобилей в Европейском Союзе. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные консалтинговой компании Jato Dynamics.

Продажи полностью электрических BMW в ЕС в июле выросли примерно на треть – до 14 869 единиц. Поставки Tesla сократились на 16% – до 14 561 единицы.

Tesla по-прежнему доминирует в годовом рейтинге продаж региона, однако в июле BMW стал первым производителем автомобилей класса люкс, которому удалось обогнать Tesla.

В общей сложности европейские покупатели автомобилей зарегистрировали 139 300 новых электромобилей, что на 6% меньше, чем в июле 2023 года.

Спрос на электромобили в Европе снижается после того, как такие страны как Германия и Швеция отменили или сократили субсидии, что заставило производителей отказаться от своих амбиций в области электромобилей.

Volkswagen AG – крупнейший автопроизводитель региона – заявил в этом месяце о сокращении мощностей на заводах с высокой себестоимостью в Германии и указал на возможную задержку выпуска новых электрических моделей.

Mercedes-Benz Group AG пересматривает свои планы электрокаров и амбиции по аккумуляторам.

BMW удалось переломить тенденцию благодаря постоянному спросу на электромобили, включая i4 и iX1, превзошедшие продажи модели Mercedes и Audi схожего размера.

Tesla Model Y сохранила свой титул самой популярной электрической модели в Европе в первой половине года, но поставки модели, выпущенной более четырех лет назад, идут на убыль.

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