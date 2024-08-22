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Над атомными станциями Германии обнаружили российские дроны

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  • 22.08.2024, 19:54
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Над атомными станциями Германии обнаружили российские дроны

Что известно.

Прокуратура немецкого города Фленсбург начала расследование пролета российских беспилотников над остановленной атомной станцией, сообщает BILD на русском.

Инциденты произошли в августе в промышленной зоне в земле Шлезвиг-Гольштейн, дроны на высокой скорости пролетели над территорией, где помимо остановленной АЭС, располагается терминал СПГ и химические заводы. По данным информированных источников издания, полиция региона была приведена в боевую готовность. Они сообщили, что бесполетная зона была нарушена несколько раз. Предположительно, эту зону пересек военный беспилотник.

«Прокуратура Фленсбурга подтверждает возбуждение предварительного дела по подозрению в агентурной деятельности с целью саботажа в связи с неоднократными полетами беспилотников над важнейшими объектами инфраструктуры в Шлезвиг-Гольштейне», — сообщил изданию старший прокурор Бернд Винтерфельд.

По информации BILD, полеты беспилотных аппаратов фиксируются с 8 августа, по предварительным данным, дроны могли запускать российские агенты с судов в Северном море. Сотрудники Службы государственной безопасности ФРГ полагают, что неопознанные беспилотники — «Орлан-10», которые имеют радиус действия от 500 до 600 километров и летают со скоростью более 100 км/ч. Силовики считают, что их могли использовать в целях диверсии.

14 августа две военные базы были закрыты в Германии в связи с возможными диверсиями на объектах. Как рассказали собеседники Spigel, неизвестные проникли на авиабазу в Кельне, где могли отравить воду в автономном водопроводе. На этой базе, среди прочего, расположена штаб-квартира Воздушного флота правительства Германии, входящего в структуры Минобороны ФРГ.

По данным Sueddeutsche Zeitung, вторая военная база, где могла произойти диверсия, находится в городе Гайленкирхен. Диверсия также может быть связана с отравлением питьевой воды, отмечает издание.

Недавние события в Европе подтверждают активизацию российской агентуры. Так, в апреле в Великобритании двум мужчинам были предъявлены обвинения в поджоге склада с вооружением для Украины. В Швеции расследуют железнодорожные диверсии, совершенные «иностранным государством». В Чехии российские агенты пытались вывести из строя сигнальные системы на железной дороге.

В Германии весной были арестованы гражданин России и гражданин ФРГ за подготовку поджога склада с грузами для Украины, а в Эстонии российскую разведку уличили в причастности к актам вандализма в отношении автомобилей политиков и журналистов.

В мае спецслужбы ЕС сообщили о подготовке РФ диверсий на территории Европы, включая взрывы и поджоги. В Евросоюзе тогда подчеркнули, что российские агенты готовы действовать «более скоординированно и агрессивно», чем раньше.

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