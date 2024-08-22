Третья штурмовая раскрыла детали наступления в Харьковской области 22.08.2024, 20:11

Главную задачу выполнили.

Военные Третьей штурмовой бригады наступают в Харьковской области. Более того, они удачно возвращают украинские территории.

Об этом сообщает страница Третьей отдельной штурмовой бригады.

«В результате контратакующих действий бригада взяла под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты и продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра», - сообщили в бригаде.

Командир бригады полковник Андрей Билецкий заявил, что главная задача операции была сбить наступательный потенциал 20 армии РФ.

«На данную минуту эта задача выполнена», - отметил он.

В бригаде отметили, что за четыре дня в живой силе враг потерял три сотни личного состава, а значительное количество техники и вооружения было разбито или поражено.

«Уникальность операции заключалась в том, что мы наступали на превосходящего врага и победили. Успех зависел от детального планирования, нестандартных решений, слаженной работы артиллерии, ПВО, БПС и разведки. Но героями поля боя были танкисты, саперы, разведчики и в первую очередь — штурмовики», - сказал командир бригады.

По данным Билецкого, соотношение сил на поле боя: 2,5 к 1 в пользу врага.

Командир бригады пояснил, что штурмовые действия отвели удар врага с направления Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта в полосах соседних бригад.

«Сейчас оккупанты усиливают применение авиации, РСЗО и дальнобойной арты. Противник пытается вернуть утраченное. Но Третья штурмовая держит рубежи», - подчеркнул Билецкий.

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