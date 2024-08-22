Ураган сорвал крыши домов в Кореличском районе 22.08.2024, 20:14

Столетние деревья вырваны с корнем.

Удару стихии подверглась деревня Хлюпичи Кореличского района, сообщили БелТА в пресс-службе Гродненского облисполкома. Дома остались без крыш. Столетние деревья вырваны с корнем.

В результате усиления ветра и грозового фронта повреждены крыши 19 домов, 8 из которых используются под дачи. В деревне упало пять деревьев.

В районе нарушалось электроснабжение трех населенных пунктов, аварийные бригады районных электрических сетей восстанавливают электроснабжение.

К счастью, никто из людей не пострадал.

В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. На место происшествия выехали представители строительных организаций, начаты восстановительные работы. Продолжается расчистка дорог и прилегающей территории от поваленных деревьев.

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