Ураган сорвал крыши домов в Кореличском районе
- 22.08.2024, 20:14
Столетние деревья вырваны с корнем.
Удару стихии подверглась деревня Хлюпичи Кореличского района, сообщили БелТА в пресс-службе Гродненского облисполкома. Дома остались без крыш. Столетние деревья вырваны с корнем.
В результате усиления ветра и грозового фронта повреждены крыши 19 домов, 8 из которых используются под дачи. В деревне упало пять деревьев.
В районе нарушалось электроснабжение трех населенных пунктов, аварийные бригады районных электрических сетей восстанавливают электроснабжение.
К счастью, никто из людей не пострадал.
В ближайшее время будет возобновлена подача электроэнергии. На место происшествия выехали представители строительных организаций, начаты восстановительные работы. Продолжается расчистка дорог и прилегающей территории от поваленных деревьев.