закрыть
22 августа 2024, четверг, 20:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились спутниковые фото аэродрома Мариновка в РФ после атаки БПЛА

  • 22.08.2024, 20:21
  • 1,382
Появились спутниковые фото аэродрома Мариновка в РФ после атаки БПЛА

Аналитики рассмотрели уничтоженную технику.

OSINT-аналитики опубликовали в соцсети Х спутниковые фото атакованного беспилотниками в ночь на 22 августа военного аэродрома Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области России.

На снимках, сделанных около 8.00 и размещенных пользователем MT Anderson, видны, в частности, остатки взрывов на всей территории аэродрома, а также разрушенные и поврежденные ангары для самолетов. Уцелело шесть ангаров – примерно половина из того, что было до атаки.

На одном из снимков аналитики из Cyber Boroshno обнаружили остатки уничтоженного истребителя Су-34 и один поврежденный самолет.

На открытой стоянке для самолетов в Мариновке также видны следы взрывов.

Пользователи соцсетей публикуют и снятые с земли фото атакованного аэродрома.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип