Появились спутниковые фото аэродрома Мариновка в РФ после атаки БПЛА 22.08.2024, 20:21

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Аналитики рассмотрели уничтоженную технику.

OSINT-аналитики опубликовали в соцсети Х спутниковые фото атакованного беспилотниками в ночь на 22 августа военного аэродрома Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области России.

На снимках, сделанных около 8.00 и размещенных пользователем MT Anderson, видны, в частности, остатки взрывов на всей территории аэродрома, а также разрушенные и поврежденные ангары для самолетов. Уцелело шесть ангаров – примерно половина из того, что было до атаки.

🇷🇺Marinovka Air Base🇷🇺

Here is a 'before' image from 19 August 2024



Loads of airframes on the flightline

14x Su-24

15x Su-34 (I think, @MilAviaUA confirm?)



What I find more interesting are the 8x semi trucks (~18m in length)



What are they carrying? Ammo resupply? Shaheds? https://t.co/Goltc2h2hK pic.twitter.com/1J8yY2XyuG — MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024 В ангарах, як мінімум 1 Су-34 знищено та один пошкоджено.



Також пошкоджені інші ангари, де могли стояти борти. pic.twitter.com/nqqA714PL6 — Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) August 22, 2024

На одном из снимков аналитики из Cyber Boroshno обнаружили остатки уничтоженного истребителя Су-34 и один поврежденный самолет.

На открытой стоянке для самолетов в Мариновке также видны следы взрывов.

Пользователи соцсетей публикуют и снятые с земли фото атакованного аэродрома.

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