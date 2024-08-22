Появились спутниковые фото аэродрома Мариновка в РФ после атаки БПЛА
- 22.08.2024, 20:21
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Аналитики рассмотрели уничтоженную технику.
OSINT-аналитики опубликовали в соцсети Х спутниковые фото атакованного беспилотниками в ночь на 22 августа военного аэродрома Мариновка в поселке Октябрьский Волгоградской области России.
На снимках, сделанных около 8.00 и размещенных пользователем MT Anderson, видны, в частности, остатки взрывов на всей территории аэродрома, а также разрушенные и поврежденные ангары для самолетов. Уцелело шесть ангаров – примерно половина из того, что было до атаки.
🇷🇺Marinovka Air Base🇷🇺— MT Anderson (@MT_Anderson) August 22, 2024
Here is a 'before' image from 19 August 2024
Loads of airframes on the flightline
14x Su-24
15x Su-34 (I think, @MilAviaUA confirm?)
What I find more interesting are the 8x semi trucks (~18m in length)
What are they carrying? Ammo resupply? Shaheds? https://t.co/Goltc2h2hK pic.twitter.com/1J8yY2XyuG
В ангарах, як мінімум 1 Су-34 знищено та один пошкоджено.— Cyber Boroshno (@cyber_boroshno) August 22, 2024
Також пошкоджені інші ангари, де могли стояти борти. pic.twitter.com/nqqA714PL6
На одном из снимков аналитики из Cyber Boroshno обнаружили остатки уничтоженного истребителя Су-34 и один поврежденный самолет.
На открытой стоянке для самолетов в Мариновке также видны следы взрывов.
Пользователи соцсетей публикуют и снятые с земли фото атакованного аэродрома.