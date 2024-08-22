В Брестском районе произошел массовый мор рыбы

В Брестском районе произошел массовый мор рыбы1
- 22.08.2024, 20:39
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Видео.
В сети появилась информация о массовом море рыбы в водоеме между деревнями Вельямовичи и Ставы Брестского района. Пользователей возмутил резкий неприятный запах, который разносится по округе. Пост в соцсетях подкрепляется соответствующим видео с большим количеством мертвой рыбы, пишет «Брестский вестник».
Как сообщили изданию в областной инспекции животного и растительного мира, проблема действительно имеет место быть. На место выехала рабочая группа с участием представителей инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, Брестского райисполкома, РОЧС и других компетентных служб. На месте взяты пробы воды в четырех местах.
По предварительным данным, причиной мора рыбы могла послужить аномально жаркая погода в прошедшие дни. Также рассматриваются другие версии: использование рыбаками электроудочек и попадание химикатов при удобрении сельскохозяйственных полей.
Сейчас принимаются меры по извлечению мертвой рыбы из водоема.