В Керчи началась паника после удара по порту «Кавказ» 5 22.08.2024, 20:43

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На автозаправках образовались очереди.

После ракетного удара по порту «Кавказ» в районе Керченского пролива во временно оккупированной Керчи образовались большие очереди на автозаправках.

Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымского ветра» со ссылкой на подписчиков.

«В Керчи образовались большие очереди на автозаправках, сообщают подписчики. Быстро сориентировались автовладельцы», — говорится в сообщении.

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