Российская империя и свобода несовместимы 5 22.08.2024, 21:02

2,522

Игорь Эйдман

Помогите империи проиграть войну и умереть.

Во время провала путча, 33 года назад я верил в прекрасную Россию будущего (ПРБ). Теперь нет. Перефразирую известное выражение Дизраэли: тогда не верить в ПРБ — не иметь сердца, сейчас верить в неё — не иметь головы.

Российский либерал вечно и безответно влюблен, как в блоковскую прекрасную даму, в прекрасную Россию будущего. Но ПРБ — только мираж, галлюцинация, которая дразнит и распаляет воображение, но исчезает при попытке приблизиться к ней.

Периодически российским либералам кажется, что ПРБ совсем близка, но они снова и снова оказываются обманутыми в своих надеждах. Либералов в России снова бьют. Однако они неисправимы и не учатся на своих ошибках. Если бы, по аналогии с известным библейским образом, существовал вечный российский либерал, он бы успел радостно встретить реформы Александра 2, а потом уйти во внутреннюю эмиграцию во время контрреформ Александра 3, обнадежился Октябрьским манифестом 1905 года и впал в уныние в годы последующей реакции, пережил эйфорию во время Февральской революции 1917, а потом оказался в большевистском концлагере, с надеждой встретил хрущевскую оттепель и эмигрировал при Брежневе. Вечный российский либерал преисполнился надежд во время горбачевской перестройки и гайдаровских реформ.

Однако вскоре старый гнет вновь вернулся с утроенной силой. И даже после этого либерал продолжает ждать свободную, прекрасную Россию будущего.

Российская империя (как бы она ни называлась) априори не может стать свободной страной. Вся ее история убедительно это демонстрирует. Населяющие империю народы (в том числе русский) могут стать свободными только после окончательного ее развала. Ельцин очень гордился, что сохранил РФ. Он говорил, что из всех политиков времени своего президентства, больше всего благодарен Шаймиеву, который остановил начавшийся процесс выхода Татарстана из РФ и тем самым предотвратил ее распад в результате цепной реакции. Сейчас понятно, что Шаймиев, предав движение за независимость Татарстана, помог Ельцину сохранить империю, зараженную древними бациллами внешней экспансии и внутреннего рабства, активно проявишимися уже при Путине.

Российские либералы всегда говорили о свободе и одновременно хотели сохранить империю. Патриарх российского либерализма Павел Милюков после начала советской агрессии против Финляндии писал: «Мне жаль финнов, но я — за Выборгскую губернию». Хочешь Выборгскую губернию — тогда полюби сапог Сталина.

Многие либералы и сейчас не поняли, что Российская империя (лживо названная Российской Федерацией) и свобода несовместимы. Свобода может прийти на нынешнее российскую территорию, только как в послевоенную Германию или Японию — после поражения в войне и распада колониальной империи. Если вы хотите свободы жителям современный России, не обманывайте людей миражом ПРБ, помогите империи проиграть войну и умереть.

Игорь Эйдман, telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com