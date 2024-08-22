Белоруска Александра Саснович пробилась в основную сетку US Open

Белоруска Александра Саснович пробилась в основную сетку US Open1
- 22.08.2024, 21:10
Белорусская теннисистка в отборе выиграла три поединка
Александра Саснович (101-я в рейтинге WTA) пробилась в основную сетку US Open.
Белорусская теннисистка в отборе выиграла три поединка. Сначала она победила Хармани Тан (225) из Франции — 6:2, 6:3, после — Хизер Уотсон (191) из Великобритании — 6:1, 6:4. В четверг в решающем матче Саснович выиграла у Зейнеп Санмез (152) из Турции — 6:2, 7:6 (9:7).
Ранее отбор Открытого чемпионата США не прошли белоруски Ирина Шиманович и Елена Фалей. В основной сетке US Open, которая стартует 26 августа, вместе с Александрой Саснович поучаствуют Арина Соболенко (2) и Виктория Азаренко (20).