Украинская авиация ударила американскими бомбами по опорному пункту россиян в Курской области 22.08.2024, 21:27

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Видео.

Украинская авиация сегодня, 22 августа, атаковала взводный опорный пункт россиян в Курской области. Для этого были применены высокоточные американские бомбы GBU-39.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука в Telegram.

«Так выглядит авиаудар Воздушных сил высокоточными американскими бомбами GBU-39 по взводному опорному пункту в Курской области», - написал Олещук, опубликовав соответствующее видео.

Он рассказал, что в ходе атаки были поражены пункт управления дронами, подразделение радиоэлектронной борьбы, техника, вооружение и до 40 российских солдат.

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