Столтенберг назначил нового замгенсека НАТО 22.08.2024, 21:58

Им стала начальница отдела ресурсной политики Министерства обороны Финляндии.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назначил себе нового заместителя по оборонным инвестициям Альянса. Им стала начальница отдела ресурсной политики Министерства обороны Финляндии Тарья Яаккола.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Финляндии.

Она приступит к своим обязанностям 2 сентября 2024 года.

Управление оборонных инвестиций отвечает за развитие материальных возможностей НАТО и его союзников, включая противовоздушную и противоракетную оборону.

В этой роли Яаккола также будет возглавлять Конференцию директоров национальных вооружений НАТО.

Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен назвал назначение Яакколы важным событием для страны и Альянса. Яаккола стала первым представителем Финляндии на столь высоком посту в НАТО.

Всего в НАТО восемь заместителей генерального секретаря, подчиняющихся Генеральному секретарю. Яаккола — первый финский заместитель генерального секретаря.

Тарья Яаккола возглавляет отдел ресурсной политики Министерства обороны с 2022 г. Ранее она занимала такие должности, как руководитель отдела оборонных материалов, правительственный советник Министерства обороны, заместитель начальника отдела и начальник отдела Европейского оборонного агентства в Брюсселе. Яаккола имеет степень бакалавра права и заместителя барристера.

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