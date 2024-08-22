ЕС призвал власти Беларуси освободить всех политзаключенных 4 22.08.2024, 22:07

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В заложниках у режима остаются тысячи белорусов.

Европейский Союз прокомментировал сообщение об освобождении нескольких политических заключенных режима Александра Лукашенко, напомнив, что еще тысячи людей находятся в белорусских тюрьмах по политическим мотивам.

Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел.

ЕС принял во внимание освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, осужденных за участие в мирных протестах после фальсифицированных президентских выборов 2020 года, а также разделяет «облегчение и радость освобожденных и их семей».

«Мы также принимаем во внимание тот факт, что некоторые из освобожденных были заключенными, которые нуждались в неотложной медицинской помощи, и призываем власти обеспечить всех заключенных надлежащей медицинской помощью», – добавили там.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза напомнило, что в Беларуси остаются более тысячи политических заключенных, среди которых – Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Мария Колесникова, Николай Статкевич, Максим Знак и Виктор Бабарико.

«ЕС продолжает призывать белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, которые часто содержатся в условиях, угрожающих их жизни», – подчеркивается в заявлении.

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