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Польшу посетил премьер-министр Индии

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  • 22.08.2024, 22:34
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Польшу посетил премьер-министр Индии

Он не только политик, но и звезда поп-культуры своей страны.

В Канцелярии премьера Польши состоялась встреча глав правительств Польши и Индии – Дональда Туска и Нарендры Моди, передает «Польскае радыё».

Накануне встречи Дональд Туск написал в соцсетях: «Наконец-то. Спустя 45 лет! Премьер-министр Нарендра Моди, рад видеть Вас в Варшаве».

Польско-индийские отношения подняты на уровень стратегического партнерства, – заявил премьер-министр Дональд Туск. Как он заявил на совместной пресс-конференции после встречи в Варшаве с премьер-министром Индии Наредрой Моди, это означает готовность к сотрудничеству во многих сферах:

«Между нами нет конфликта интересов, всегда мы хорошо понимали друг друга, несмотря на расстояние, разные традиции и разную историю. Но именно история, – что подчеркивал сегодня господин премьер Индии и я в нашем разговоре тет-а-тет, – научила нас тому, насколько важно уважение к правилам, границам, территориальной целостности, к суверенитету государств, к верховенству права».

Нарендра Моди находится в Польше уже второй день. Сегодня он также провел переговоры с президентом Анджеем Дудой. Индийский гость, согласно сообщению Посольства Индии, планирует встретиться с бывшим вице-премьером и министром финансов Лешеком Бальцеровичем, представителями польских компаний, работающих в Индии, а также спортсменами — капитанами мужской и женской сборных Кабадди. Это один из старейших и самых популярных видов спорта в Индии.

Кто такой Моди?

Нарендра Моди – не только премьер-министр самой густонаселенной страны мира, но и важная фигура мировой политики. Менее чем через месяц Нарендра Моди отметит свой 74-й день рождения.

Премьер-министр Индии является вегетарианцем, йогом и воздерживается от алкоголя. Биографы описывают его личность как энергичную, эксцентричную, высокомерную и харизматичную. Во время избирательных кампаний его всегда представляли как сильного лидера, способного принимать трудные решения. С другой стороны, его публичный имидж, созданный в основном постами в социальных сетях, показывает Моди как практичного политика, который часто взаимодействует с толпой.

Нарендра Моди — своего рода икона поп-культуры Индии. В 2019 году он появился в эпизоде программы выживания Беара Гриллса на канале Discovery. Таким образом, он стал вторым после Барака Обамы мировым лидером, появившимся в этом реалити-шоу.

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