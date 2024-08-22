Белорус показал цирковой уровень вождения Citroen 1 22.08.2024, 22:42

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Видеофакт.

В автомобильных чатах Беларуси активно распространяется видео, снятое в Минском районе. За 18 лет ведения АвтоГродно мы такого еще не видели – водитель ехал на трехколесном Ситроене! Да-да, у автомобиля не было заднего правого колеса!

«Ну посмотрите каких циркачей можно встретить на трассе. Слабо на 3-х колесах ехать? Медведь в цирке на двухколесном ездит, а тут пацаны на трех колесах фигачат. Кравцы!», – говорит автор.

И действительно, у Citroen нет заднего правого колеса, но автомобиль стабильно держит полосу. Правда, для этого водителю и заднему пассажиру пришлось прижаться к левым дверкам для лучшей развесовки, пишет autogrodno.by.

Конечно, движение на неисправных автомобилях запрещено по дорогам Беларуси. В ситуациях, когда у автомобиля нет колеса, нужно вызывать эвакуатор – не рисковать своей жизнью и жизнями окружающих.

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