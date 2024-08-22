В Ростовской области РФ пятые сутки пылает и взрывается нефтебаза

В Ростовской области РФ пятые сутки пылает и взрывается нефтебаза4
- 22.08.2024, 22:47
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Ожидают сильнейшего взрыва керосина.
В Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России пятые сутки подряд горит атакованная украинскими дронами нефтебаза Росрезерва. Об этом утром 22 августа проинформировал Telegram-канал Don Mash.
«Вчера около 21.00 загорелась емкость с топливом. Примерно два часа назад взорвалась еще одна. Предварительно, всего на базе 74 цистерны (к этому часу сгорело больше 15)», – говорится в сообщении.
Паблик выяснил, что на горящей нефтебазе появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн (до сих пор там горит дизельное топливо).
«Теперь огонь может добраться до керосиновых бочек. Их разгерметизация гораздо опаснее – взрыв будет в разы мощнее. Утром сотрудникам МЧС дали указание временно отойти от нефтехранилища на безопасное расстояние», – сказано в посте.
«Это Ростов новости» пишут, что МЧС РФ с самого начала пожара не сообщала никаких подробностей.
В ходе тушения пожара есть пострадавшие сотрудники МЧС.