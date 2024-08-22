закрыть
22 августа 2024, четверг, 23:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростовской области РФ пятые сутки пылает и взрывается нефтебаза

4
  • 22.08.2024, 22:47
  • 2,962
В Ростовской области РФ пятые сутки пылает и взрывается нефтебаза

Ожидают сильнейшего взрыва керосина.

В Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России пятые сутки подряд горит атакованная украинскими дронами нефтебаза Росрезерва. Об этом утром 22 августа проинформировал Telegram-канал Don Mash.

«Вчера около 21.00 загорелась емкость с топливом. Примерно два часа назад взорвалась еще одна. Предварительно, всего на базе 74 цистерны (к этому часу сгорело больше 15)», – говорится в сообщении.

Паблик выяснил, что на горящей нефтебазе появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн (до сих пор там горит дизельное топливо).

«Теперь огонь может добраться до керосиновых бочек. Их разгерметизация гораздо опаснее – взрыв будет в разы мощнее. Утром сотрудникам МЧС дали указание временно отойти от нефтехранилища на безопасное расстояние», – сказано в посте.

«Это Ростов новости» пишут, что МЧС РФ с самого начала пожара не сообщала никаких подробностей.

В ходе тушения пожара есть пострадавшие сотрудники МЧС.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип