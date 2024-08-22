В Ростовской области РФ пятые сутки пылает и взрывается нефтебаза 4 22.08.2024, 22:47

2,962

Ожидают сильнейшего взрыва керосина.

В Пролетарске Ростовской области страны-агрессора России пятые сутки подряд горит атакованная украинскими дронами нефтебаза Росрезерва. Об этом утром 22 августа проинформировал Telegram-канал Don Mash.

«Вчера около 21.00 загорелась емкость с топливом. Примерно два часа назад взорвалась еще одна. Предварительно, всего на базе 74 цистерны (к этому часу сгорело больше 15)», – говорится в сообщении.

Паблик выяснил, что на горящей нефтебазе появилась угроза разгерметизации керосиновых цистерн (до сих пор там горит дизельное топливо).

«Теперь огонь может добраться до керосиновых бочек. Их разгерметизация гораздо опаснее – взрыв будет в разы мощнее. Утром сотрудникам МЧС дали указание временно отойти от нефтехранилища на безопасное расстояние», – сказано в посте.

«Это Ростов новости» пишут, что МЧС РФ с самого начала пожара не сообщала никаких подробностей.

В ходе тушения пожара есть пострадавшие сотрудники МЧС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com