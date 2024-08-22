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Марокко строит крупнейший в мире футбольный стадион

  • 22.08.2024, 22:49
  • 1,054
Марокко строит крупнейший в мире футбольный стадион

На 115 тысяч зрителей.

В Марокко представили проект современного футбольного стадиона на 115 тыс. зрителей. В случае успеха сооружение будет самой большой площадкой для игры в футбол на планете.

Пока же рекорд принадлежит стадиону Первого мая в Северной Корее. Он вмещает 114 тыс. человек.

Такая подготовка для Марокко связана с проведением чемпионата мира по футболу в 2030-м. Государство хочет построить стадион в Касабланке для проведения финала мундиаля. Арену планируют назвать именем короля Хасана II.

За это право африканская страна будет спорить со столицей Испании Мадридом и ареной «Реала» – «Сантьяго Бернабеу».

Как отмечает портал Marca, на строительство стадиона отдадут порядка €500 млн. Для этого будет задействован участок земли площадью в 100 га.

Мундиаль впервые в истории пройдет в трех странах. Помимо Марокко, игры примут Испания и Португалия.

Также в честь 100-летия турнира планируется провести матчи-открытия в трех странах Южной Америки: Уругвае, Аргентине и Чили.

Претендовали на проведение чемпионата две заявки. Совместная из Южной Америки, где вместе бы принимали его Аргентина, Парагвай, Чили и Уругвай. Была идея совместной заявки стран трех частей света: Европы (Греция), Африки (Египет) и Азии (Саудовская Аравия).

Турнир станет вторым чемпионатом мира в истории, где участие примут рекордные 48 сборных.

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