Белорусы спасли раненого черного аиста
- 22.08.2024, 23:59
Не помешал даже природный катаклизм.
На днях зоолог Александр Винчевский выложил пост о том, что на пруду рыбхоза Волма (Червенский район) живет раненый черный аист. И, если ему не помочь, он долго не протянет.
Бердвотчер Алексей Дальнов предложил фотографу дикой природы Инне Шкурко и своему другу Дмитрию Остапковичу отправиться на спасение птицы. И те согласились.
И все бы ничего, но в тот день (21 августа) на Беларусь снизошел очередной природный катаклизм.
Этих отважных людей не испугал и ураган. Все мокрые, по колено (и выше) в грязи, под дождем и шквалистым ветром со второй попытки они все-таки смогли выловить птицу и доставить в то место, где о ней позаботятся, - в Центр реабилитации диких животных Сирин.
Напомним, черный аист занесен в Красную книгу Беларуси. Самая большая в мире популяция черного аиста обитает тоже в Беларуси, на территории заказника Средняя Припять.