Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до минимума за три года 23.08.2024, 1:07

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне $76 за баррель.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума из-за падения цен и решения Королевства ограничить добычу. Об этом сообщает Bloomberg.

По статистическим данным, в июне выручка от поставок сырой нефти и нефтепродуктов упала до 17,7 млрд долларов. Это более чем на 9% меньше, чем в годовом исчислении, и примерно на 12% меньше, чем в мае.

Отмечается, что доходы от продажи нефти остаются решающими для Саудовской Аравии, фактического лидера картеля ОПЕК и крупнейшего мирового экспортера нефти. Эти средства поддерживают стремление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана трансформировать экономику с помощью огромных инвестиций во все — от электромобилей до полупроводников и футбола.

Его продвижению препятствует падение притока нефтедолларов с 2022 года, когда вторжение РФ в Украину привело к тому, что цена на нефть взлетела к отметке свыше 120 долл. за баррель. В то время — по крайней мере в течение нескольких месяцев - Саудовская Аравия зарабатывала на экспорте нефти 1 млрд долл. ежедневно.

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне 76 долл., что на 6,2% ниже в этом году, в основном из-за опасений замедления экономического роста в США и КНР.

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