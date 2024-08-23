закрыть
23 августа 2024, пятница, 1:27
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до минимума за три года

  • 23.08.2024, 1:07
Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до минимума за три года

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне $76 за баррель.

Доходы Саудовской Аравии от экспорта нефти упали до трехлетнего минимума из-за падения цен и решения Королевства ограничить добычу. Об этом сообщает Bloomberg.

По статистическим данным, в июне выручка от поставок сырой нефти и нефтепродуктов упала до 17,7 млрд долларов. Это более чем на 9% меньше, чем в годовом исчислении, и примерно на 12% меньше, чем в мае.

Отмечается, что доходы от продажи нефти остаются решающими для Саудовской Аравии, фактического лидера картеля ОПЕК и крупнейшего мирового экспортера нефти. Эти средства поддерживают стремление наследного принца Мухаммеда ибн Салмана трансформировать экономику с помощью огромных инвестиций во все — от электромобилей до полупроводников и футбола.

Его продвижению препятствует падение притока нефтедолларов с 2022 года, когда вторжение РФ в Украину привело к тому, что цена на нефть взлетела к отметке свыше 120 долл. за баррель. В то время — по крайней мере в течение нескольких месяцев - Саудовская Аравия зарабатывала на экспорте нефти 1 млрд долл. ежедневно.

Сейчас нефть Brent торгуется на уровне 76 долл., что на 6,2% ниже в этом году, в основном из-за опасений замедления экономического роста в США и КНР.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Градус фарса
Градус фарса Станислав Кучер
Сильный удар по режиму Путина
Сильный удар по режиму Путина Аббас Галлямов
Курская аномалия
Курская аномалия Виталий Портников
Черная рука и красная кнопка
Черная рука и красная кнопка Ирина Халип