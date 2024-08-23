Зеленский: Чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать РФ больше проблем на ее территории 23.08.2024, 5:58

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По словам президента Украины, эта работа все более результативна.

Оборонные операции Украины в Донецкой, Харьковской областях, южных регионах, а также Черном море и на территории России – системный путь завершения этой войны для Украины, заявил президент Владимир Зеленский. Об этом он сказал на VII Международном ветеранском форуме, текст выступления опубликовала его пресс-служба.

«Сейчас я вернулся только из нашей Сумщины – из приграничья, из тех районов в приграничье, которые граничат с врагом и откуда наши подразделения чрезвычайно эффективно отвечают России именно на ее вторжение, отправляя войну туда, откуда Россия эту войну и принесла на нашу землю, – мы отправляем им домой», – сказал Зеленский.

По его мнению, это не только «совершенно справедливо», но и очень эффективно.

«Мы все должны понимать: чтобы выгнать оккупанта с нашей земли, мы должны создавать российскому государству больше проблем на его территории. И эта героическая работа все более меткая, все более дальнобойная, все более результативная. Наши оборонные операции на Донетчине, Харьковщине и на юге Украины, наше освобождение от российского флота Черного моря, наша операция в Курской области и уже почти ежедневные удары по российским военным объектам – все это наш системный путь защиты Украины, путь завершения этой войны на условиях независимой Украины», – подчеркнул Зеленский.

Он выразил уверенность, что Украина преодолеет этот путь, «каким бы сложным он ни был».

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