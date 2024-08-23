США разрешили Украине использовать американское оружие в Курской операции 1 23.08.2024, 7:43

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Пентагон выступил с официальным заявлением.

США разрешают Украине использовать американское оружие по целям в Курской области России. Об этом (заявила https://www.youtube.com/watch?v=mACNz3nNWvE) заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга.

По ее словам, это нужно для того, чтобы украинцы могли защититься от атак из приграничного региона РФ.

Она отметила, что Штаты поддерживают Украину в том, что ей сейчас надо на поле боя. Более того, Вашингтон начинает лучше понимать, что ВСУ делают в Курской области.

«Наша политика позволяет им участвовать в таких контрударах. Но мы все еще поддерживаем Украину в том, что ей нужно на поле боя. Это не изменится», – заявила она.

Кроме того, Сингх добавила, что в Штатах до сих пор не знают целей операции ВСУ в Курской области. Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский говорил, что наступление призвано создать буферную зону.

По ее словам, у Пентагона все еще есть вопросы относительно того, как Курская операция «вписывается в стратегические цели на поле боя». Она заявила, что создание буферной зоны будет означать построение нескольких оборонительных линий.

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