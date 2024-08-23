ВСУ заняли новые населенные пункты в Курской области
- 23.08.2024, 7:51
Опубликована карта.
Вооруженные силы Украины за последние дни продвинулись по всему выступу в Курской области, о чем свидетельствует анализ новых геолокационных кадров, проведенных американским Институтом изучения войны.
Как уточняет ISW, кадры за 21 августа показывают продвижение ВСУ в восточной части Комаровки (к югу от Коренево и к востоку от Суджи). При этом, российские источники утверждают, что войска РФ якобы отбили украинские атаки в этом районе.
А по информации российских военных пропагандистов, украинские силы, действующие к северо-востоку от Коренево, захватили Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки. Кроме того, по их утверждениям, ВСУ незначительно продвинулись в северной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).
Опираясь на геолокационные кадры от 22 августа уточняется, что украинская армия незначительно продвинулась в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).
Вместе с тем пропагандисты РФ утверждают, что россияне отбили Нечаев (к северу от Суджи). Также они утверждали, что украинские силы продолжали вступать в бой с российскими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белово Курской области.