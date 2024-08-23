Соловьев внезапно «переобулся» и поверг в печаль депутата Гурулева заявлением о ВСУ

Соловьев внезапно «переобулся» и поверг в печаль депутата Гурулева заявлением о ВСУ3
- 23.08.2024, 8:12
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Пропагандист заговорил о силе украинской армии.
Успешная наступательная операция ВСУ в Курской области, в ходе которой под контроль украинской армии перешли десятки населенных пунктов, перенос войны на территорию РФ смогли протрезвить даже российскую госпропаганду.
Кремлевский топ-пропагандист Владимир Соловьев, ежедневно рассказывавший россиянам с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину о «силе российской армии», «превосходстве РФ в новых типах вооружений», «новых штурмовых группах, готовых легко захватывать один за другим украинские города», внезапно изменил риторику в последних эфирах и теперь акцентирует внимание на силе украинской армии, сообщает Dialog.UA.
«Всем тем, кто говорит, что враг слаб, деморализован, что у него ничего нет, прекратите врать», - заявил пропагандист в одном из недавних эфиров.
Также следует обратить внимание на реакцию постоянного гостя пропагандистских эфиров депутата Госдумы Андрея Гурулева и других так называемых «экспертов» на вышеприведенные слова Соловьева: они опустили глаза и были повергнуты в печаль.