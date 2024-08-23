«У Лукашенко поведение мелкого уголовника, которого нужно брать за шкирку» 5 23.08.2024, 8:19

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Армянский политолог поставил диктатора на место.

Оппозиция Армении потребовала разрыва дипломатических отношений с Беларусью «до снятия диктатора Лукашенко с должности». Это стало реакцией на слова Лукашенко об Армении в интервью телеканалу «Россия», где он заявил, что «армяне никому не нужны».

Оппозиционные политики Армении предлагают «разорвать все двусторонние соглашения с Беларусью, включая соглашение о безвизовых поездках граждан», и «считать невозможным пребывание в одном военном союзе и экономическом и таможенном пространствах с Беларусью и немедленно выйти из ОДКБ, ЕАЭС и СНГ». А посольство Беларуси в Ереване забросали картошкой, яйцами и помидорами.

В эфире «ПіКа Свабоды» заявления Лукашенко и реакцию на них в Армении прокомментировал политический эксперт Рубен Меграбян.

«Мы не обиделись. Мы просто взвесили все сказанное и оценили как положено. Это выходит за рамки политики, дипломатии, этики. Это поведение мелкого уголовника, которого нужно просто брать за шкирку, так, как профессиональные полицейские. Наручники и изолировать от общества. Мы это сделали по-своему, чтобы показать мелкому уголовнику его место», — говорит Меграбян.

По его мнению, хороших отношений с Лукашенко у Армении нет уже шесть лет. Все изменилось после того, как Лукашенко поддержал Азербайджан в войне против Армении, говорит эксперт.

«Одно из его заявлений, сделанное в Азербайджане, привело к тому, что Армения приняла решение снизить уровень дипотношений с Беларусью. Но это не дошло до адресата. Он решил продолжить. К сожалению, наш МИД пока не отреагировал. Но отреагировали мы, так, как посчитали нужным».

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