Камала Харрис пообещала стать «президентом для всех американцев»9
- 23.08.2024, 8:25
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Политик официально согласилась баллотироваться в президенты США.
Вице-президент США Камала Харрис официально согласились баллотироваться в президенты от демократов.
Об этом сообщает CNN.
Отметим, что это произошло в последний день национального съезда Демократической партии в Чикаго, 22 августа.
«От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка. От имени моей матери и всех, кто когда-либо отправлялся в свой собственный маловероятный путь. От имени американцев, подобных тем, с кем я выросла - людей, которые упорно работают, гонятся за своей мечтой и заботятся друг о друге. От имени всех, чья история может быть написана только в величайшей стране на Земле. Я принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки», - сказала Харрис в момент, когда толпа разразилась аплодисментами.
Кроме того, в ходе своего выступления вице-президент обратилась к республиканцам, которые сомневаются в целесообразности голосовать за нее. Политик пообещала стать «президентом для всех американцев».
CNN добавило, что Харрис является первой чернокожей женщиной и первой азиатской американкой, возглавившей список крупной партии. В случае победы она станет первой женщиной и индийским американским президентом.
Выборы в США
Напомним, что выборы очередные США пройдут 5 ноября этого года. Новоизбранные президент и вице-президент вступят в свои должности 20 января 2025 года после инаугурации.
Основным соперником Харрис на высший государственный пост является бывший президент США и ныне кандидат от республиканцев Дональд Трамп.