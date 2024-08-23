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Камала Харрис пообещала стать «президентом для всех американцев»

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  • 23.08.2024, 8:25
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Камала Харрис пообещала стать «президентом для всех американцев»

Политик официально согласилась баллотироваться в президенты США.

Вице-президент США Камала Харрис официально согласились баллотироваться в президенты от демократов.

Об этом сообщает CNN.

Отметим, что это произошло в последний день национального съезда Демократической партии в Чикаго, 22 августа.

«От имени народа, от имени каждого американца, независимо от партии, расы, пола или языка, на котором говорит ваша бабушка. От имени моей матери и всех, кто когда-либо отправлялся в свой собственный маловероятный путь. От имени американцев, подобных тем, с кем я выросла - людей, которые упорно работают, гонятся за своей мечтой и заботятся друг о друге. От имени всех, чья история может быть написана только в величайшей стране на Земле. Я принимаю вашу кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов Америки», - сказала Харрис в момент, когда толпа разразилась аплодисментами.

Кроме того, в ходе своего выступления вице-президент обратилась к республиканцам, которые сомневаются в целесообразности голосовать за нее. Политик пообещала стать «президентом для всех американцев».

CNN добавило, что Харрис является первой чернокожей женщиной и первой азиатской американкой, возглавившей список крупной партии. В случае победы она станет первой женщиной и индийским американским президентом.

Выборы в США

Напомним, что выборы очередные США пройдут 5 ноября этого года. Новоизбранные президент и вице-президент вступят в свои должности 20 января 2025 года после инаугурации.

Основным соперником Харрис на высший государственный пост является бывший президент США и ныне кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

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