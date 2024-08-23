Молодой белорус выиграл в покер $1 250 000 1 23.08.2024, 8:41

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В этом же турнире другой белорус занял пятое место.

Белорус Максим Воскресенский стал победителем в покерном турнире Super High Roller Series с бай-ином $100 000 (это сумма, которую люди платят, чтобы получить стартовые фишки в турнире). Впервые в своей карьере он занял первое место в живом турнире, заработав $1 250 000. До этого лучшим результатом Воскресенского было третье место и выигрыш $337 000 на турнире Triton Poker Super High Roller Series Jeju, пишет onliner.by.

Турнир привлек 35 участников. В последний день соревнований девять игроков вернулись за столы, но лишь пять из них получили денежные призы. Когда один из фаворитов, Патрик Антониус, выбыл на шестом месте, оставшиеся участники начали сражаться за гарантированные выплаты, начиная с $280 000.

Финальная схватка началась с Брайана Кима, который выбыл на третьем месте и оставил Воскресенского и Томаса Сантерна в борьбе за главный приз. Несмотря на близкие стеки, Воскресенский сумел выйти вперед и в решающей раздаче одержал победу.

Сантерн занял второе место, заработав $870 000, в то время как Воскресенский унес с собой главный приз в $1 250 000.

Максим Воскресенский — молодая звездочка покера из Беларуси. Активно начал играть в дорогой офлайн-покер с конца прошлого года. С учетом этой победы, за все время он уже успел выиграть больше $1 900 000.

В этом же турнире другой белорус, Артем Ласовский, занял пятое место, выиграв $280 000. Напомним, в мае этого года он выиграл $1 400 000.

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