Хакеры заполучили и продали переписку нового главы контрразведки ФСБ 23.08.2024, 8:48

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Алексей Комков

Генерал Алексей Комков совсем недавно занял пост.

Хакеры смогли заполучить и продать переписки генерала Алексея Комкова, который недавно возглавил контрразведку ФСБ. Об этом пишет издание The Insider.

По словам журналистов, Telegram-канал Black Mirror, который известен публикациями переписки чиновников и силовиков, опубликовал фотографию Комкова в компании друзей за бильярдным столом.

«Из архива, экспонирующегося в приватном канале», — подписали снимок администраторы канала.

Журналисты выяснили, что речь действительно идет об архиве электронной переписки Комкова.

Алексей Комков

Фото: Telegram-канал BlackMirror

Издание отметило, что генерал Алексей Комков совсем недавно возглавил Пятую службу ФСБ (Служба оперативной информации и международных связей), сменив на этом посту генерала Сергея Беседу.

В материале говорится, что Беседа попал в опалу после провала полномасштабного вторжения в Украину и череды коррупционных скандалов.

Что касается самого Комкова, то, как сообщается, он служил замруководителя службы контрразведки ФСБ. Едва заняв свой новый пост, он успел отметиться успешной операцией по обмену политзаключенных на российских шпионов, включая киллера из ФСБ Вадима Красикова.

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