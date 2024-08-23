На аукцион выставили Porsche легенды Голливуда 23.08.2024, 9:17

Эксклюзив за $15 миллионов.

В США на аукцион Mecum выставили Porsche 917 1970 года. За легендарный спорткар планируют получить до 15 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Porsche 917 — самая дорогая модель за всю историю марки. В 2017 году аналогичное авто продали за $14 миллионов.

Высокая цена Porsche 917 обусловлена редкостью авто (изготовлено 37 спорткаров всех версий) и его гоночными успехами. Именно эта модель в 1970 и 1971 годах добыла для Porsche две первые победы в 24-часовых гонках в Ле-Мане, а также выигрывал Гран-при в Дайтоне, Монце, Себринге.

Конкретно этот Porsche 917K не добился громких побед. Он прославился иначе — стал киногероем. Именно это авто приобрел знаменитый голливудский актер и режиссер Стив Маккуин для съемок в фильме «Ле-Ман».

Киноленту снимали непосредственно во время 24-часовой гонки, то есть Porsche 917K был одним из участников соревнований, однако на него установили камеры. Сам Стив Маккуин также соревновался за рулем Porsche.

После завершения съемок спорткар остался в коллекции актера, который также владел Ferrari 275, Jaguar XKSS, Shelby Cobra и другими эксклюзивными спорткарами. Впрочем, уже в 1971 году Стив Маккуин продал Porsche 917K гоночной команде Joest и машина продолжила участие в соревнованиях.

Позже спорткаром владели гонщики Брайан Редман и Ричард Эттвуд, а в 2000 году его за $1,32 миллиона выкупил комик Джерри Сайнфелд. С тех пор авто существенно подорожало.

Porsche 917K — уникальное и нетипичное спортивное авто. Легкое (800 кг) купе оснащено оппозитным 12-цилиндровым двигателем с воздушным охлаждением объемом 4,5 л и мощностью 580 сил. Его максимальная скорость составляет 340-350 км/ч.

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