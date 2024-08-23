ВСУ замыкают «котел» в Курской области 23.08.2024, 9:28

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Украинские солдаты «вплотную стоят» на берегу реки Сейм в районе Коренево.

Бои в Курской области продолжаются на западной и юго-восточной окраине плацдарма, который создали ВСУ, при этом украинские военные разрушили последний из понтонных мостов через реку Сейм, которые возводятся российскими военными на месте разрушенных ранее капитальных переправ.

«И теперь стоит большой вопрос: действительно ли российские войска останутся в районе Теткино вдоль границы и попадут, вероятно, в окружение, либо они будут пытаться дальше отступать через наведенные мосты», – рассказал в эфире Сurrenttime российский военный аналитик Ян Матвеев.

Он говорит, что временные мосты россияне наводят для снабжения, а не для вывода группировки, при этом признаков того, что российские солдаты уходят со своих позиций вдоль границы, пока не было.

Аналитик подчеркнул, что украинские солдаты тем временем «вплотную стоят» на берегу реки Сейм в районе Коренево.

«Получается, что они замкнули это, можно сказать, кольцо, которое состоит с одной стороны из их позиций, с другой стороны – украинской границы, а с третьей стороны – реки Сейм. Естественно, это еще не полноценное окружение, то есть у российских военных есть некоторые возможности как-то противодействовать или выйти из этого района», – добавил Матвеев.

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