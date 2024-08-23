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Польский инфекционист: COVID-19 уже не тот вирус, который атаковал в марте 2020 года

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  • 23.08.2024, 9:30
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Польский инфекционист: COVID-19 уже не тот вирус, который атаковал в марте 2020 года

Пик инфекций в этом году может прийтись на начало осени.

«COVID-19 уже не тот вирус, который атаковал в марте 2020 года», — заявил 22 августа польский инфекционист доктор Эрнест Кухар.

Эпидемиологические данные указывают на то, что пик инфекций в этом году может прийтись на начало осени, даже на первую половину октября.

По словам доктора Кухара, коронавирус ослаб, но изменилась и сама популяция:

«Тот факт, что мы живем с COVID уже несколько лет, означает, что самые слабые среди нас — грубо говоря — были отлучены. Мы заплатили огромную цену за пандемию в виде более 100 тысяч смертей. С другой стороны, мы приобрели иммунитет — почти никто не избежал заражения COVID. Большинство из нас приняли как минимум одну, а зачастую и несколько доз вакцины, которая изменяет ход болезни, облегчая ее симптомы и снижая риск развития осложнений».

Эпидемические данные последних недель свидетельствуют о росте числа заражений в Польше, но точное число неизвестно. Многие пациенты сдают анализы самостоятельно и нигде не регистрируют их результаты.

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