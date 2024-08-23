На Молодечно обрушился такой сильный ливень, что воду откачивали 11 часов 23.08.2024, 9:44

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Местные жители собираются судиться с коммунальщиками.

В Молодечно ночью 22 августа сильный ливень похозяйничал на частных подворьях жителей Спортивной и Молодочанской улиц.

Полностью залило дворы, ближе к утру вода вошла в дома и бани. Спасателям МЧС понадобилось 11 часов, чтобы откачать воду в речку Молодочанку, пишет Kraj.by.

С подворья дома № 10 на Спортивной улице автоцистерна пожарного аварийно-спасательного отряда Минского областного управления МЧС качала воду через рукав, проложенный от машины до начала улицы. Рукав от дома № 10 тянулся к речке Молодочанке, куда по нему стекала вода.

Хозяин дома — Сергей. Он живет с женой Ольгой и двумя дочками — четырехлетней Ксенией и 10-летней Соней. Старшие дети многодетной семьи, 20-летняя Настя и 25-летний Егор, живут отдельно от родителей.

— Сегодня примерно около часа ночи ливень стал заливать двор, — рассказывает Сергей. — Я не мог сразу вызвать МЧС, потому что ситуация считается чрезвычайной, когда вода начинает поступать в дом. В пять часов утра такое случилось.

Уровень воды в доме был порядка четырех сантиметров. Ну, а двор залило весь. В самом низком месте глубина доходила до полуметра. А прямо возле крыльца стояла вот на таком уровне. Сергей показывает уровень воды у крыльца по столу-книге, который здесь находится.

Мы разговариваем в 15:45, и, начав с 05:30, все это время автоцистерна спасателей окачивала воду. Даже после десяти часов откачки подворье Сергея все еще оставалось затопленным.

А вот Алле, соседке Сергея, которая живет рядом в доме № 1 на Молодочанской улице, не до веселья.

— У меня все то же самое, — рассказывает Алла. — Вода залила двор, огород и затекла в баню. Теперь-то из бани уже ее откачали.

Но и возле дома у Аллы есть на что посмотреть. Хозяйка все это показывает. И сокрушается, что вода добралась до теплицы.

Не пощадила стихия и подворье соседних домов № 3 и 5 на Молодочанской улице.

Это место — речка Молодачанка, заросшая травой и камышом. Именно сюда должна уходить вода, но густые некошеные заросли не пускают ее. Действительно, за зарослями воды в реке почти не видно.

— Смотрите, здесь ведь не то что трава и камыши, а даже дерево растет прямо из речки, — говорит Сергей.

— Я сегодня обращался в отдел жилищно-коммунального хозяйства райисполкома. Мне говорят: «Как? Там же все выкосили. Все привели в порядок». Ну вот вы сами видите, как «выкосили». А в порядок речку действительно приводили. Там, на небольшом отрезке в начале улицы, куда теперь через рукав спасателей стекает от меня вода. Приехали, пластиковые бутылки из реки достали, вот и весь «порядок», — отмечает Сергей.

Тем временем автоцистерна спасателей качала воду без отдыха. Спасатели, которые пришли на помощь многодетной семье, сказали, что раньше 16:30 они не прекратят работу.

Сергей отмечает, что это уже второе затопление. Первое случилось три недели назад. Тогда вода в доме вообще поднялась до десяти сантиметров. Обои отошли, стена треснула. Ламинат теперь лежит не на полу, а во дворе.

— «Белгосстрах» обещает компенсировать 50% ущерба, потому что страховка у меня обязательная, а не добровольная, — рассказывает многодетный отец. — А еще причиненный ущерб должен оценить специалист-оценщик, после чего с помощью адвоката я буду подавать на «Коммунальник» иск в суд.

— Обязательно буду судиться с «Коммунальником», если по-хорошему не получается, — сказал Сергей.

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