Эйдман: В верхушке России зреет заговор против Путина 23.08.2024, 9:57

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Мобилизация может разрушить его режим.

Россия на фоне операции ВСУ в Курской области, возможно, рассматривает вариант с объявлением мобилизации. Несмотря на наступление в Донецкой области, противник не сумел удержать свою территорию, где активно работают украинские войска и берут под свой контроль населенные пункты. Выяснилось, что у оккупантов не хватает резервов для того, чтобы закрыть свою границу. И, судя по всему, рекрутинг и огромные единоразовые выплаты «добровольцам» проблемы не решают.

В интервью «Главреду» социолог, публицист, автор книг Игорь Эйдман рассказал, когда может быть объявлена мобилизация в России, объяснил, какие последствия грозят Владимиру Путину в случае такого решения, оценил вероятность заговора против Путина и сделал прогноз о том, какая сила может отстранить его от власти.

- Журналисты американского агентства Bloomberg опубликовали материал, в котором говорится, что агрессор Россия в конце года может объявить мобилизацию. Как вы оцениваете сценарий? Насколько это болезненный шаг для кремлевского режима?

- Сценарий мобилизации в России вполне вероятен. Однако все будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на фронте, в том числе, на Донбассе и в Курской области. Надеюсь, украинское наступление в Курской области будет успешным, а обстановка для России будет лишь ухудшаться.

В этом случае, новая волна мобилизации для России станет неизбежной, хотя Путин категорически не хочет ее проводить и попытается до последнего тянуть с этим решением. Он решится на мобилизацию только тогда, когда поймет, что не может контролировать ситуацию, сдерживать украинские войска, и проводить свои наступательные операции.

Мобилизация, которая может быть объявлена уже этой осенью, станет сильным ударом по репутации Путина, прежде всего, в правящей верхушке. Ведь изначально Путин позиционировал войну против Украины как «специальную военную операцию», а не тотальную войну, требующую мобилизации общества, призывников и проведения других мероприятий. Осень позапрошлого года, когда Путину пришлось отступать и проводить мобилизацию, показала, что все пошло не так, как он хотел. Тогда репутация Путина в верхушке попала под болезненный удар, и именно отступление и мобилизация предопределили последующий путч Пригожина. Путин утратил контроль над ситуацией и частная армия, которую он разрешил создать Пригожину именно из-за неудач на фронте поставила режим на грань катастрофы.

Если Путину придется объявить новую мобилизацию, причем уже больших масштабов, вероятно, режим ждут разрушительные, необратимые последствия. Путин столкнется с расколом правящей верхушки и падением уровня доверия с ее стороны. В верхушке поймут, что ситуация обостряется, Путин завел страну в тупик и пока он у власти, невозможно прекратить войну и вернуть нормальную для его правящей верхушки комфортную расслабленную жизнь. Все-таки до 24 февраля 2022 года для российской верхушки все дороги были открыты: можно было инвестировать деньги, отдыхать, лечиться, обучать детей в любой стране. Сегодня же верхушка в значительной степени изолирована, ее представители под санкциями и ощущают себя как в осажденной крепости.

Новая мобилизация приведет и к серьезным проблемам в обществе. Власти все время говорят, что, мол, еще чуть-чуть, еще немного, и все точно закончится, но объявление мобилизации опровергнет эти сигналы и покажет, что все наоборот только обостряется. В 2022 году были хаос и паника, но сейчас подобных проявлений будет еще больше, ведь люди уже знают, что их ждет на войне. Потому что мобилизованные третий год воюют в ужасных условиях, или погибли. Повторять их судьбу не захочет никто. Опять толпы людей побегут к границам, что приведет к очень сильному удару по экономике, которой будет не хватать рабочих рук.

Таким образом, возможная новая мобилизация приведет к непоправимым для Путина последствиям. Конечно, он не хочет ее проводить, но, еще раз подчеркну, что если украинское наступление будет развиваться, а ситуация на фронте для России ухудшится, мобилизация станет неизбежной.

- В Министерстве обороны Украины ожидают, что численность российской группировки к концу года вырастет еще на 200 тысяч и достигнет показателя уже в 600 000 оккупантов. Сколько военных могла бы набрать Россия в рамках возможной новой волны мобилизации?

- Думаю, Россия попытается набрать больше, чем 200 тысяч военных. Сумасшедшие военкоры утверждают, что россиянам, чтобы выиграть войну, нужно набрать от 500 тысяч до 1,5 млн человек. И наверняка Минобороны попытается мобилизовать 500 тысяч человек.

Однако у Кремля возникнет ряд других проблем, потому что параллельно с военной мобилизацией нужно будет мобилизовать трудовые ресурсы и экономику. Нужно совершить экстраординарные действия, чтобы обеспечить всем необходимым такое количество людей. Различные якобы крутые «счетоводы» сравнивают возможности Украины и РФ и говорят, что у России больше ресурсов. И Россия на самом деле обладает серьезными экономическими и человеческими ресурсами, но Путин и политическая верхушка не способны заставить все это работать.

Потому что для этого нужны особые навыки управления. Путин и его окружение, в том числе министры Белоусов, Мантуров и Силуанов, глубоко рыночные люди. Они привыкли работать с рыночной экономикой и не способны построить мобилизационную экономическую модель, которая необходима в ситуации войны.

К тому же Путин, в отличие от других фашистских диктаторов, таких как Гитлер или Сталин, не обладает харизмой, которая позволила бы ему вдохновлять массы на какие-либо жертвы. Чтобы создать мобилизационную модель экономики, диктатор должен быть не только харизматиком, но и трудоголиком. Путин к таким огромным усилиям не готов.

- Правильно ли я понимаю, что мобилизация в России способна привести к событиям сродни мятежу Пригожина? Как все могло бы выглядеть на этот раз?

- Да, мобилизация в России может привести к различным негативным последствиям для режима. Сейчас мы можем оперировать лишь открытой информацией и не знаем, что происходит в верхушке.

Анализировать ситуацию можно на исторических примерах. Вот заговор против Гитлера в немецкой военной верхушке зрел годами. Примерно с 1937-1938 годов, еще до начала Второй мировой. Заговор созревал, однако верхушка видела, что у Гитлера все получается, и она не торопилась. Но как только Гитлер стал проигрывать войну, военные запустили свой план, закончившийся покушением на Гитлера.

Подобная ситуация может произойти и в России. Я практически не сомневаюсь в том, что в правящей верхушке зреет глухое недовольство Путиным, войной и тупиком, в который Путин всех завел, и, прежде всего, бытовыми и материальными неприятностями, связанными с внешней изоляцией. Недовольство заметно даже по разным прослушкам, которые периодически публикуются в интернете.

Пока дела у Путина на войне идут более-менее, верхушка реализовывать свои планы не будет. Но как только она поймет, что Путин проигрывает войну и ситуация ухудшается, то перейдет к делу. В России все время надеются на авось – авось Трамп придет к власти в США или авось Украина вдруг прогнется. Однако надежды все никак не воплощаются в жизнь. И мобилизация стала бы сигналом верхушке о том, что война не заканчивается, а ситуация обостряется и ухудшается. Это знак, что пока Путин жив и при власти, надеяться на разрешение ситуации бессмысленно.

Недовольство Путиным в верхушке и возможная мобилизация очень сильно повышают шансы на какой-либо заговор, который может быть реализован в виде устранения Путина или его отстранения от власти. Пока это лишь вероятность, но в случае мобилизации вероятность заговора существенно возрастет.

- Как вы думаете, возможен ли сценарий, при котором российские войска уйдут с фронта в Украине и отправятся на Москву?

- Нет, российские войска никуда не пойдут. Не нужно надеяться на народные бунты в России. Ничего подобного не будет.

- Только раскол «элит» способен привести к переменам?

- Да, перемены возможны лишь в результате раскола «элит», проблем в верхушке. Народ полностью лишен субъектности. Люди запуганы, зомбированы пропагандой и у них нет ресурса для сопротивления.

Раскол «элит» – это очень важный аспект. Ведь Путин, как диктатор, должен отражать интересы правящей верхушки, а после начала полномасштабной войны против Украины он действует уже не в ее интересах. Верхушке не нужна была война с Украиной. И Путину она была не нужна. Он думал, что быстро за три дня все возьмет, а дальше росгвардейцы начнут дубинками разгонять украинцев.

Но Путин ошибся и втянулся в войну. И что бы там ни говорили о том, что у России все еще более-менее, на самом деле война напрягает всех. Особенно правящую верхушку, которая привыкла к очень комфортному существованию, а не жизни в условиях стресса.

И поэтому очень велика вероятность того, что верхушка уберет своего диктатора. Лидера, действия которого противоречат ее интересам. И чем дольше продлится война, чем более масштабной она будет, тем выше вероятность такого сценария.

- Какие группы могли бы запустить раскол «элит» и отстранение Путина от власти?

- Такие процессы обычно запускает широкая коалиция, которая включает силовиков, чиновников, олигархов и других фигур. Они все между собой связаны. Думаю, и в России некая широкая коалиция может это сделать.

- Журналисты РБК-Украина опубликовали статью, в которой сказано, что Путин приказал вытеснить украинские войска из Курской области до 1 октября. Как вы думаете, чем закончится история с Курщиной?

- Путин как танк пытается переть на всех фронтах, но мы видим, что у него не все получается. Возможно, Путин мог бы решить проблему с Курской областью, но тогда бы ему пришлось сосредоточить все усилия конкретно на Курщине и прекратить наступление на Донбассе.

Но Путин на этот шаг не пошел, поэтому, я уверен, подобные планы Кремлю реализовать не удастся, а история с Курской областью будет продолжаться.

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